Standby Mertens: offerti 5 milioni, il belga fa una richiesta

Dries Mertens ed il Napoli, un rinnovo che non arriva nonostante l’offerta di 5 milioni di euro d’ingaggio. Il belga vuole un cambio di rotta sulle multe.

Tutto fermo, bloccato, come il mondo in questo momento. Anche il rinnovo di Dries Mertens è in standby. Sembrava tutto fatto dopo il positivo incontro di marzo tra il belga e De Laurentiis, ma la crisi sanitaria e non solo, ne hanno bloccato gli sviluppi. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Mertens vuole restare a Napoli ma al momento non ha trovato ancora l’accordo risolutivo con il club partenopeo.

Il tentennamento ha fatto riaccendere le voci di mercato intorno a Mertens, si parla di un ritorno di fiamma dell’Inter ma anche del Monaco. I nerazzurri farebbero carte false per avere il belga, ma la prima opzione di Mertens resta sempre Napoli: città e squadra che oramai sono nel suo cuore.

RINNOVO MERTENS: IL PUNTO SULLE MULTE

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2022 a 5 milioni di euro a stagione, quindi in termini economici la richiesta è stata apprezzata dal belga. L’attaccante, però, chiede anche di togliere le multe scattate alla squadra dopo l’ammutinamento del 5 novembre. Sembra passata una vita da allora ed invece era solo qualche mese fa.

Al momento la battaglia legale tra club e calciatori è solo alle schermaglie iniziali e si potrebbe ancora intervenire per togliere la richiesta di multe, evitando i tribunali. La richiesta di Mertens resta in sospeso, in attesa che qualcuno faccia una nuova mossa. Intanto il belga si guarda intorno ed ascolta offerta, anche quelle che gli vengono dalla Premier League dove lo hanno chiesto Manchester United e Chelsea, ma nonostante ne abbia la possibilità non ha ancora firmato per un altro club.