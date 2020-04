Ripresa Serie A: De Laurentiis vuole giocare, è convinto di spuntarla

La ripresa della Serie A dipenderà dalle decisioni del governo, ma Aurelio De Laurentiis è convinto che alla fine si ritornerà a giocare al calcio.

Al Napoli sono tutti allertati: presto si potrebbe tornare a giocare. Aurelio De Laurentiis patron della SSCN ha avvisato tutti, come sottolinea Repubblica. Il presidente è stato uno dei primi sostenitori della ripresa del campionato di Serie A, ora vede questa possibilità sempre più concreta. Ovviamente l’ultima parola spetterà al governo, o meglio ancora al comitato scientifico ed alla commissione medica della Figc.

La sensazione in questo momento è che alla fine verrà dato il via libera per la ripresa della Serie A. In questo modo si eviterà un buco economico enorme, dato che sarà rispettato il contratto con le pay tv che hanno acquistato i diritti della competizione. Resta da capire se sarà possibile assicurare la salute di calciatori e staff. Intanto proprio Aurelio De Laurentiis ha messo in allerta i suoi uomini, gli ha chiesto di farsi trovare pronti e cominciare ad organizzare la ripresa.

Il lockdown in Italia scade il 3 maggio, da quel momento in poi potrebbero riprendere anche gli allenamenti. Il Napoli ha previsto una serie di contromisure, come test per la squadra e docce separate, oltre che sessioni di allenamento speciali. Insomma ci si prepara per tornare in campo, con quali modalità bisogna ancora capirlo.