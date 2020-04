Allenamenti, il Napoli studia la ripersa anti covid: ecco il piano degli azzurri

Il Napoli studia la ripresa degli allenamenti, società e staff sanitario metto a punto il piano per evitare il contagio con guanti, mascherine e altri accorgimenti.

Il Corriere del Mezzogiorno effettua un focus sulla possibile ripresa degli allenamenti in casa Napoli. Al training center di Castel Volturno società e staff sanitario stanno stilando un piano di azione per difendere calciatori e staff da possibili contagi. Al momento le misure restrittive del governo Conte sono state prolungate fino al 13 aprile, ma la Serie A cerca di ripartire e terminare il campionato. Per questo motivo si prova a trovare una soluzione per gli allenamenti.

Secondo quanto scrive il CdM gli allenamenti in casa Napoli cominceranno con le “visite mediche, test fisici e allenamenti individuali, poi quelli collettivi rispettando il protocollo d’intesa sottoscritto dai medici sportivi italiani“. Da questo punto di vista lo staff sanitario della società partenopea si era mossa con largo anticipo, mettendo in campo tutte le misure di protezione per evitare il contagio di giocatori e dipendenti.