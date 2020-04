Gazzetta: “Mertens via da Napoli, multe e altri problemi dietro la decisione”

I rinnovi in casa Napoli si fanno sempre più complicati: Gazzetta dello Sport parla di Dries Mertens che ha deciso di lasciare Napoli a fine stagione.

Sembrava tutto fatto ed invece c’è stata più di una brusca frenata per il rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli. Lo scrive Gazzetta dello Sport che parla oramai di una decisione imminente del belga di lasciare la squadra a fine stagione. Secondo il quotidiano sportivo a pesare è stata la questione delle multe, che Mertens avrebbe voluto devolvere in “beneficenza, mentre la vicenda si protrae oramai da 5 mesi“.

Proprio il mancato accordo sulle multe ha pesato moltissimo nella decisione del belga, che inizialmente aveva dato una parziale apertura al Napoli che “De Laurentiis aveva interpretato come un accordo praticamente già concluso”.

RINNOVO MERTENS: TUTTO FERMO

Oltre alla questione multe ci sono stati altri segnali, secondo Gazzetta dello Sport, che non sono piaciuti al giocatore. “La cassa integrazione dei dipendenti ed il taglio degli stipendi a causa del coronavirus, hanno inciso sulla decisione del belga che senza garanzie non ritiene di dover rimanere, anche se resta molto legato all’ambiente. Questi quaranta, successivi, giorni di silenzio senza ulteriori contatti fanno intendere che alla fine di questa stagione, se ci sarà una prosecuzione, Dries saluterà la gente di Napoli“.

Al momento comunque non si hanno notizie di accordi del calciatori con altre società, nonostante da febbraio in poi Mertens avrebbe potuto decidere di firmare per un altro club dato che il suo contratto è in scadenza. A pesare moltissimo sulla decisione finale sarà la sua voglia di restare in maglia azzurra, a Napoli, una città che lo ha accolto e lo ha fatto sentire a casa. Questo è sempre stato un punto importante da valutare per il belga, che avrà il suo peso anche nella decisione del rinnovo con il Napoli.