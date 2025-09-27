Sta volta ci siamo, è tutto vero: Balotelli ha firmato in Serie A | C’è l’annuncio ufficiale

Mario Balotelli al momento è senza contratto, ma aspetta con ansia la chiamata di un ambizioso club di Serie A.

Mario Balotelli appare cambiato rispetto al passato. Si allena con costanza, ha ridotto drasticamente i suoi vizi e ha trovato a Brescia un contesto familiare che lo fa sentire sereno, anche se la distanza dai figli resta un peso. Accanto a lui c’è il preparatore atletico Stefano Mazzoldi di Equipe Training Lab, con cui ha ritrovato motivazione e condizione fisica, lavorando con serietà e disciplina.

Nonostante l’impegno, Balotelli continua a portarsi dietro la fama di calciatore in declino. La percezione esterna spesso non coincide con le sue sensazioni personali: lui si sente in forma come non mai, ma i pregiudizi e le etichette lo accompagnano, rendendo più complicato ogni tentativo di rilancio.

Il campo, però, racconta di difficoltà recenti. L’ultima esperienza in Turchia aveva riacceso speranze grazie a una stagione positiva, ma da allora il percorso è stato in salita. A Genova ha trovato poco spazio, con appena 56 minuti giocati, mentre altre tappe della carriera, tra Italia, Svizzera e di nuovo Turchia, non hanno restituito la continuità che cercava. Un’altalena che ha frenato il suo talento, lasciando spesso più rimpianti che conferme.

Oggi Balotelli lavora con cicli settimanali mirati, per ritrovare brillantezza e ritmo partita. Allenamenti in palestra, sedute sulla pista di atletica e corse in salita fanno parte del programma studiato per lui, con l’obiettivo di rimettere in moto un motore fermo da troppo tempo. La strada è in salita, ma la determinazione mostrata lascia aperto uno spiraglio di fiducia per un nuovo capitolo.

Balotelli, l’appello di Er Faina

Damiano Er Faina, noto streamer e grande amico di Mario Balotelli, è tornato a parlare del futuro dell’ex attaccante della Nazionale. Dopo la deludente esperienza con il Genoa e il momento da svincolato, SuperMario continua a sognare una nuova opportunità in Serie A. Proprio in diretta su Controcalcio, trasmissione su Twitch, Er Faina ha lanciato un appello diretto al presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

Secondo lo streamer romano, Balotelli potrebbe essere la soluzione ideale per i problemi offensivi dei giallorossi: un giocatore di esperienza, ancora capace di incidere in una squadra che punta alla salvezza. “Te lo porto io – ha detto – poi ci mettiamo d’accordo per lo stipendio. Si merita un’altra possibilità”. Una proposta che ha subito acceso il dibattito tra tifosi e appassionati.

La frecciata e il tema mercato

Nel corso della puntata, Er Faina ha anche colto l’occasione per lanciare una provocazione ad Antonio Conte. Lo streamer ha ripreso alcune recenti dichiarazioni del tecnico del Napoli, sottolineando come il confronto con Simone Inzaghi renda meno giustificabili le lamentele sul mercato.

“Il grande mercato è un’altra cosa – ha detto – Inzaghi ha avuto solo due innesti, Taremi e Palacios, eppure ha lottato fino all’ultima giornata e giocato una finale di Champions”. Una stoccata che, al di là della battuta, riaccende il dibattito sulle reali esigenze delle big italiane rispetto ai club con minori risorse.