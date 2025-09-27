Napoli, Conte alla vigilia del Milan: «Non parliamo di Scudetto, pensiamo a San Siro»

CASTEL VOLTURNO – Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, in programma domani sera alle 20.45, Antonio Conte ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze del centro tecnico del Napoli.

Emergenza in difesa

Il tecnico ha fatto il punto sugli infortuni di Rrahmani e Buongiorno: «Non è stata una settimana fortunata, non sono presenti. Abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano e spesso arrivano insieme. Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione e a fare il meglio».

Big match a San Siro

Sulla partita contro i rossoneri, Conte ha chiarito: «Quando giochi con squadre come Milan, Inter o Juventus sono sempre big-match. Parliamo di club con storia, tradizione e palmares di tutto rispetto. Sono gare difficili ma anche una bella vetrina per i ragazzi. A San Siro ce la giocheremo».

Il divieto di trasferta

A proposito della mancanza dei tifosi azzurri al Meazza, il tecnico ha ammesso: «Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto alta. Chi gioca e vive Napoli sa che c’è un trasferimento continuo, una responsabilità. Dispiace, non sapevo di quest’altro divieto di trasferta. Avere i nostri tifosi al seguito è sempre importante».

Scontri diretti e paragoni col volley

Conte ha ricordato il peso delle grandi sfide: «Ogni anno è diverso, ma nella scorsa stagione siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti. Sono partite che inevitabilmente contano. Poi incrociamo le dita anche per il volley: con De Giorgi siamo molto amici e sarei contento per lui se arrivasse l’oro olimpico».

Favoriti?

Rispondendo al paragone tra il Napoli senza coppe dello scorso anno e il Milan di oggi, Conte ha replicato: «Non si tratta di essere favoriti o meno. Io trovavo folle che ci dessero favoriti quando eravamo arrivati decimi e fuori dalle coppe. Milan, Inter e Juve hanno sempre scritto pagine importanti e hanno una forza storica, patrimoniale e tecnica superiore. I giochi sui favoriti li lascio ai media».

Gara Scudetto?

Il tecnico ha frenato: «Siamo alla quinta giornata, parlare di Scudetto è molto affrettato. Ci sarà tempo per capire chi potrà ambire al titolo. Ora concentriamoci sulla partita».

Nuovi innesti e De Bruyne

Sulla crescita della squadra, Conte ha osservato: «Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci vuole pazienza. L’esperienza la faranno anche giocando queste partite». E su De Bruyne ha aggiunto: «Ha cambiato campionato dopo tanti anni al City. Città, ambiente e clima sono diversi. Parliamo di un professionista serio, che sta facendo buone prestazioni. Ci dà una mano e lavoriamo per migliorare ancora».