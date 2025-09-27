Mister, ci stai provando con me? Conte finisce nei guai | La moglie lo sbatte fuori di casa
Antonio Conte è attualmente nei guai. Il mister del Napoli è stato sbattuto fuori casa dalla moglie. Le ultime.
Un siparietto all’apparenza leggero, andato in scena davanti alle telecamere, ha scatenato una valanga di reazioni sui social. Durante un’intervista, Antonio Conte si è lasciato andare a sorrisi e battute che il pubblico ha interpretato in maniera ironica. Tanto è bastato per dare il via a una pioggia di commenti,
In rete, diversi utenti hanno scherzato insinuando che il mister stesse provando a flirtare. Sono molte le opinioni e impressioni nate sul web, che hanno alimentato e gettato benzina sulla scottante vicenda che inizialmente sembrava innocua. Conte si è limitato a un atteggiamento cordiale.
L’intervistatrice ha portato avanti il dialogo senza alcun segno di disagio. Nessuna reale avance, dunque, ma solo un normale scambio che il pubblico ha reinterpretato a modo suo. La scena però è diventa materiale per la fantasia collettiva e per i titoli più creativi.
Alcuni media hanno scelto di spingere sull’ironia, arrivando a ipotizzare addirittura la reazione della moglie di Conte. L’allenatore sarebbe stato “sbattuto fuori di casa” dopo il siparietto.
La situazione di Conte
Conte ha preferito non commentare la vicenda, probabilmente per evitare di darle ulteriore risalto. Una decisione che conferma la volontà di lasciare tutto nel campo dell’ironia e non trasformare una leggerezza in un caso mediatico. L’immagine del tecnico resta in ogni caso controversa al momento.
Si tratta quindi di una vicenda controversa e scottante che, per le prossime settimane, continuerà a scatenare reazioni specialmente sui social. Conte non si aspettava di certo una cosa del genere. Diventare protagonista assoluto non solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco.
Visualizza questo post su Instagram
L’accaduto
Alcuni utenti sui social hanno commentato il siparietto tra Antonio Conte e la giornalista Giusy Meloni, arrivando a ipotizzare che l’allenatore stesse provando a flirtare con lei. Si tratta però soltanto di battute e impressioni nate online, senza alcun fondamento reale. I commenti hanno fatto il giro del web, alimentando discussioni e meme che hanno reso virale la scena.
È importante sottolineare che non c’è nulla di vero in queste interpretazioni: Conte si è limitato a interagire in maniera cordiale, come spesso avviene tra protagonista e giornalista. Le supposizioni sono quindi frutto della fantasia e dell’ironia dei tifosi sui social.