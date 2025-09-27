Follia Novak Djokovic: SQUALIFICATO DAL TORNEO | Ha combinato un disastro
Il noto tennista, tra i migliori nella storia di questo sport, si è reso protagonista in negativo. Un episodio che lo ha marchiato.
Clamoroso colpo di scena nel mondo del tennis: Novak Djokovic è stato squalificato dal torneo dopo un episodio che ha lasciato senza parole pubblico e addetti ai lavori. Il campione serbo, conosciuto per il suo temperamento acceso, ha perso la calma in un momento di tensione. Il gesto, giudicato inaccettabile dagli arbitri, ha portato a una decisione immediata e drastica.
L’episodio è avvenuto durante una fase delicata del match, quando Djokovic ha reagito in modo istintivo e sconsiderato. Quel comportamento, che sembrava inizialmente uno sfogo, ha avuto conseguenze pesantissime. L’arbitro di sedia non ha avuto dubbi: regolamento alla mano, la squalifica era inevitabile. Il pubblico, inizialmente incredulo, ha accolto la decisione con reazioni contrastanti.
Non è la prima volta che il serbo si trova al centro di episodi controversi. La sua carriera straordinaria è costellata di successi, ma anche di momenti di nervosismo che gli hanno attirato critiche. Questa volta, però, la posta in gioco era altissima e il suo gesto ha fatto il giro del mondo. L’immagine di Djokovic appare scalfita da un errore difficile da giustificare.
Sui social, come sempre, la notizia è diventata immediatamente virale. Da un lato i tifosi lo difendono, sottolineando la pressione enorme che grava su un campione del suo livello. Dall’altro, in tanti chiedono sanzioni ancora più dure, ricordando che i giovani atleti guardano a lui come a un modello.
Il torneo, intanto, ha dovuto riorganizzare il tabellone dopo la sua eliminazione forzata. Una notizia che cambia radicalmente gli equilibri e apre la strada a nuovi protagonisti. Per Djokovic, invece, resta l’amarezza di un’occasione sprecata, proprio quando sembrava avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo.
Resta ora da capire quale sarà l’impatto di questo episodio sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica. La squalifica segna una macchia indelebile in un percorso altrimenti leggendario. Djokovic dovrà ripartire da zero anche davanti agli occhi dei propri fans.
Cosa è accaduto
In particolare l’episodio risale agli US Open del 2020 come riportato da worldysport, quando Novak Djokovic venne squalificato durante gli ottavi di finale contro Pablo Carreno Busta. Nervoso per un punto perso e una scivolata, il numero uno al mondo scagliò una pallina verso i teloni colpendo, seppur involontariamente, una giudice di linea al collo. La donna cadde a terra ed ebbe bisogno di qualche minuto per riprendersi, mentre il serbo si scusava immediatamente per l’accaduto.
Nonostante le scuse, il regolamento del Grande Slam non lasciava spazio a interpretazioni: il direttore del torneo comunicò a Djokovic la squalifica. L’USTA spiegò che il gesto rientrava tra le azioni considerate pericolose o avventate e, di conseguenza, il campione perse punti, premi e fu multato.