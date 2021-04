Il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della delicata sfida contro la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris, nella sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A. I blucerchiati guidati da Claudio Ranieri puntano a fermare un’altra big del torneo dopo aver imposto il pari interno al Milan una settimana fa. I doriani vivono una situazione di classifica di assoluta tranquillità, stazionando saldamente nella parte sinistra della graduatoria a +14 sulla zona retrocessione. In una parola: serenità.

A “Marassi” arriverà un Napoli fresco di ko in casa della Juventus e scivolato nuovamente al quinto posto in classifica. La squadra allenata da Gennaro Gattuso è chiamata alla spedizione ligure con il solo obiettivo dei tre punti per non perdere contatto dal treno Champions. Nel match d’andata disputato allo Stadio Maradona, i partenopei si imposero 2-1 in rimonta: rete iniziale di Jankto, ribaltata dagli squilli di Lozano e Petagna.

La SSC Napoli nel pomeriggio ha comunicato l’esito dei tamponi:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-NAPOLI

Ranieri deve sopperire all’infortunio di Ekdal e alla squalifica di Adrien Silva: Askildsen in pole su Verre così come Damsgaard su Jankto, per un 4-4-2 che può diventare 4-3-3. Gli ex Gabbiadini e Quagliarella in attacco (più indietro Keita). Yoshida acciaccato: coppia difensiva Tonelli-Colley.

Sul fronte Napoli, tra i pali dovrebbe tornare Ospina. In attacco scalda i motori Osimhen, con Mertens inizialmente in panchina: alle spalle del nigeriano, Politano può riprendersi una maglia a discapito di Lozano. In difesa Manolas-Koulibaly coppia centrale, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. A centrocampo conferma per Fabian Ruiz e Demme.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.