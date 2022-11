Spalletti fa scoppiare la festa in aereo: le parole che esaltano la squadra – VIDEO

Il Napoli è atterrato alle ore 4.30 all’aeroporto di Capodichino dopo la sfida col Liverpool, Spalletti ha ringraziato la squadra.

Gli azzurri devono già pensare alla sfida con l’Atalanta, avranno poco tempo per riposarsi visto che sabato alle 18 si torna in campo. La squadra partenopea deve ricaricare subito le batterie, per questo motivo è fondamentale ricreare immediatamente un clima sereno anche dopo una sconfitta.

Lo sa bene Luciano Spalletti che a Sky ha esaltato la prova della sua squadra, che ha mollato solo nel finale contro un Liverpool che ha fatto grande fatica.

Ma Spalletti ha voluto esaltare il Napoli anche in aereo durante il viaggio di ritorno Liverpool-Napoli. Secondo quanto fa sapere il giornalista Carlo Alvino, il tecnico del Napoli attraverso il microfono dell’aereo si è rivolto alla squadra ed ha detto: “Bravi ragazzi, ci siamo qualificati per primi e c’era il Liverpool. Bravo capitano!” A quel punto applauso generale e grande festa!

Una bella iniezione di fiducia. Gli azzurri sono primi nel Girone A ed attendono il verdetto di questa sera e poi il sorteggio degli ottavi di Champions League, per capire contro chi si giocherà dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Come detto da Meret, qualsiasi squadra sia sarà comunque impegnativa.