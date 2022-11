Champions League: arrivano i primi verdetti, Napoli primo, attenti alle seconde

Champions League ci sono già i primi verdetti in attesa delle partite di mercoledì: Napoli, Bayern, Chelsea, City, Porto e Tottenham prime.

Il Napoli sconfitto al Liverpool non perde il primo posto nel Girone A, per il rammarico di Klopp. Spalletti ha parlato di grande partita nonostante la sconfitta. Gli azzurri mettono in cassaforte il primato nel Girone A e dovranno attendere la giornata conclusiva di mercoledì per conoscere le potenziali seconde da affrontare. Ecco i primi verdetti:

Teste di serie : Bayern, Chelsea, Manchester City, Porto, Napoli, Tottenham.

: Bayern, Chelsea, Manchester City, Porto, Napoli, Tottenham. Seconde : Borussia Dortmund, Inter, Bruges, Liverpool, Eintracht.

: Borussia Dortmund, Inter, Bruges, Liverpool, Eintracht. Qualificate con classifica da determinare: Benfica, Real Madrid, PSG.

Napoli: quando ci sono i sorteggi degli ottavi di Champions League

Il 7 novembre 2022 a partire dalle ore 12.00 ci saranno i sorteggi degli ottavi di finale. Le otto prime classificate della fase a gironi vengono sorteggiate con le seconde classificate.

Ci sono comunque dei paletti da rispettare nei sorteggi. Non è possibile che ci siano scontri tra i club della stessa nazione. Inoltre non si possono affrontare le stesse squadre già affrontate nel proprio girone. Le teste di serie giocano in trasferta la gara di andata ed in casa quella di ritorno.

Il Napoli in quanto prima nel primo girone, quindi testa di serie, potrebbe affrontare una tra Bruges, Eintracht, Dortmund, (Benfica, PSG, Real Madrid, Lipsia o Shaktar). Ovviamente per avere la situazione definitiva bisognerà attendere le partite di mercoledì 2 novembre 2022.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions League: l’evento sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 o su Canale 20 in chiaro per tutti. Ampia scelta per quanto riguarda la diretta streaming: il sorteggio è disponibile su Sky Go, NOW Tv, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e il sito ufficiale dell’UEFA.