Sono ko anche per la Champions: infortunio importante per un titolare | Salta Manchester City-Napoli
Gli impegni con le nazionali spesso hanno ripercussioni negative per i club in termini di infortuni dei giocatori.
Gli infortuni durante le partite o gli allenamenti delle nazionali rappresentano un problema serio per i club, che spesso si ritrovano a perdere giocatori fondamentali nel pieno della stagione. Quando un titolare si ferma, l’allenatore è costretto a rivedere tattiche e formazione, con inevitabili ripercussioni sul rendimento della squadra e sugli obiettivi stagionali.
Il nodo principale riguarda la gestione dei carichi di lavoro e la comunicazione tra club e federazioni. Non sempre gli staff medici collaborano in modo trasparente, e i giocatori possono essere impiegati nonostante segnalazioni di affaticamento o piccoli problemi fisici. Questo genera tensioni e polemiche, con accuse di scarsa tutela da parte delle nazionali e risentimento da parte delle società che vedono vanificati i propri investimenti.
Per ridurre i danni economici sono stati introdotti programmi di compensazione che prevedono risarcimenti ai club in caso di infortuni prolungati subiti in nazionale. Tuttavia, sebbene utili sul piano finanziario, queste misure non possono certo restituire alla squadra le prestazioni del giocatore assente, né attenuare le conseguenze sportive di una lunga indisponibilità.
Oltre all’aspetto economico, c’è anche un impatto sulla carriera degli stessi calciatori. I ripetuti stop in nazionale rischiano di frenare la loro crescita, privandoli di continuità e di occasioni decisive. Per i club significa non solo affrontare periodi difficili senza uomini chiave, ma anche pianificare stagioni incerte, con rose incomplete e obiettivi che diventano più complicati da raggiungere.
Allarme in casa City
A pochi giorni dal derby di Manchester, in programma domenica, il Manchester City vive momenti di apprensione per le condizioni fisiche di Omar Marmoush. L’attaccante egiziano, 26 anni, è stato costretto a lasciare il campo durante la gara di qualificazione ai Mondiali tra Egitto e Burkina Faso, terminata 0-0.
Dopo un primo tentativo di rientro, l’ex Wolfsburg si è accasciato nuovamente, obbligando lo staff tecnico a sostituirlo con Faisal.
Incertezza sui tempi di recupero
Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalla Federazione egiziana, Marmoush ha riportato una contusione al legamento del ginocchio in seguito a un duro intervento di gioco. Il calciatore sarà sottoposto a esami strumentali per chiarire l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero.
In casa City cresce la preoccupazione: l’attaccante stava vivendo un buon momento di forma e rischia di saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione.