O ci rialziamo o perdi il posto: avvisaglie dalla società, un tecnico rischia grosso | Palladino in preallerta
La società inizia a storcere il naso: devono arrivare assolutamente i risultati altrimenti Palladino è pronto a subentrare.
Un inizio di stagione ben lontano dalle aspettative ha acceso un campanello d’allarme all’interno della società, che adesso comincia a perdere la pazienza. La squadra non gira, i risultati non arrivano e il pubblico ha già manifestato i primi segnali di malumore. In questo contesto, la dirigenza ha fatto trapelare un messaggio chiaro: o si cambia passo subito, oppure il tecnico rischia seriamente la panchina.
Le voci si rincorrono e l’aria si fa pesante attorno allo spogliatoio, dove regna un clima di tensione palpabile. Alcuni giocatori sembrano in difficoltà con il modulo proposto, altri non hanno ancora trovato la forma migliore, e l’assenza di risultati sta minando la fiducia collettiva. La società, consapevole dell’importanza di invertire la rotta in tempi rapidi, valuta tutte le soluzioni possibili per dare una scossa.
Nelle ultime ore è circolato con insistenza un nome su tutti: Raffaele Palladino. L’ex tecnico del Monza e della Fiorentina sarebbe considerato un profilo ideale per portare entusiasmo e nuove idee tattiche, con una proposta di calcio propositivo che ha convinto molti osservatori in Serie A.
La dirigenza, però, non ha ancora preso una decisione definitiva. Al tecnico in carica viene concessa una sorta di ultimatum, con le prossime partite che saranno decisive per la sua permanenza. Non basterà più una buona prestazione: serviranno punti concreti per allontanare lo spettro dell’esonero.
Il futuro incerto
C’è chi crede che dare fiducia all’allenatore sia l’unica strada per ritrovare continuità e amalgama di squadra, ma c’è anche chi spinge per un cambio immediato, convinto che solo una scossa dall’esterno possa risvegliare l’ambiente. La società resta con l’arduo compito di bilanciare pressioni e risultati.
La prossima sfida di campionato, dunque, assume i contorni di un vero e proprio dentro o fuori. Una vittoria potrebbe ridare respiro e rilanciare le ambizioni del tecnico, mentre un nuovo passo falso spalancherebbe le porte a Palladino.
Le dichiarazioni
Stiamo parlando del possibile esonero di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando l’avvio di stagione complicato dei neroverdi. Dopo aver ricordato l’esperienza europea in Europa League, ha sottolineato la necessità di una reazione immediata: l’inizio è stato difficile anche per il mercato ancora aperto, ma l’obiettivo resta ripartire con la forza e l’entusiasmo che il gruppo sa esprimere. Non sono mancati i complimenti al Napoli per il lavoro svolto sul mercato, con Conte giudicato “super soddisfatto” delle scelte di De Laurentiis.
Il dirigente si è soffermato anche sul tema Nazionale, ribadendo quanto sia fondamentale tornare al Mondiale e come la crescita debba partire dal campionato italiano e dai giovani talenti, in particolare l’Under 21. Analizzando le prime due sconfitte stagionali, Carnevali ha distinto la gara con una big da quella con la Cremonese, dove il Sassuolo ha mostrato carattere ma è caduto per un rigore ingenuo. Ha ribadito fiducia nell’allenatore e nella squadra, pur consapevole che la lotta salvezza coinvolgerà 6-7 club