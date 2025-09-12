ULTIM’ORA NAPOLI: De Laurentiis lascia la presidenza del club | Ha nuovi progetti per la testa
Il patron del Napoli ha da sempre mille progetti per la testa. Questo, però, potrebbe essere il più ambizioso di tutti.
Aurelio De Laurentiis è uno dei presidenti più poliedrici del panorama calcistico italiano. Oltre a guidare il Napoli da ormai due decenni, ha sempre portato avanti una visione imprenditoriale che va ben oltre il campo da gioco. La sua mentalità da produttore cinematografico, settore in cui è nato e cresciuto, si riflette nella capacità di immaginare progetti a lungo termine, con l’obiettivo di rendere sostenibile e competitivo il club in ogni contesto.
Uno dei punti cardine della sua gestione è la costruzione di infrastrutture. De Laurentiis non ha mai nascosto il sogno di dotare il Napoli di uno stadio moderno, di proprietà, in grado di garantire non solo introiti ma anche un’identità forte alla società. Parallelamente ha più volte parlato di un centro sportivo all’avanguardia, pensato per accogliere non soltanto la prima squadra ma anche il settore giovanile, così da creare un vivaio strutturato e di livello internazionale.
Accanto al calcio, De Laurentiis non smette di investire nella sua grande passione originaria: il cinema. La Filmauro continua a produrre pellicole, tra commedie e progetti internazionali, con l’intento di mantenere vivo un brand familiare che ha fatto la storia del grande schermo italiano. La sua capacità di muoversi su più fronti testimonia un approccio imprenditoriale che punta sempre alla diversificazione.
I progetti legati alla comunicazione e al marketing. De Laurentiis ha spesso parlato della necessità di rendere il Napoli un marchio globale, capace di attrarre sponsor e tifosi in tutto il mondo. Un’idea che passa dai social, dalle tournée all’estero e da partnership strategiche, con l’obiettivo di consolidare la squadra non solo come realtà sportiva ma come punto di riferimento culturale e commerciale.
Nuovi orizzonti
De Laurentiis potrebbe presto aprire un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta non nel cinema né nel calcio, ma in politica. Secondo indiscrezioni, il presidente del Napoli starebbe valutando una possibile candidatura alla presidenza della Regione Campania. Una notizia che, se confermata, avrebbe un impatto enorme non solo sul panorama politico locale ma anche sul mondo sportivo, dato il ruolo centrale che De Laurentiis ricopre da vent’anni nel calcio italiano.
La figura di ADL, carismatica e spesso divisiva, rappresenterebbe una novità assoluta per la scena politica campana. La sua esperienza imprenditoriale e la capacità di portare avanti progetti a lungo termine potrebbero essere gli argomenti chiave di una campagna elettorale che si preannuncerebbe fuori dagli schemi. Tuttavia, il passaggio dal campo sportivo a quello politico solleva interrogativi e perplessità.
Napoli senza De Laurentiis?
Il grande nodo resta il Napoli. Se davvero De Laurentiis decidesse di candidarsi, bisognerebbe capire se intenda mantenere la presidenza del club o se, al contrario, consideri un passo indietro per dedicarsi completamente alla politica. Una scelta che potrebbe rivoluzionare gli equilibri della società azzurra, costringendola a rivedere piani e strategie.
Per i tifosi sarebbe uno shock: abituati a un presidente accentratore e sempre in prima linea, dovrebbero immaginare un Napoli senza De Laurentiis al timone. In attesa di conferme ufficiali, resta una suggestione che intreccia sport e politica, destinata a far discutere ancora a lungo.