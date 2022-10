SKY – Napoli-Torino, probabili formazioni. Spalletti potrebbe schierare una coppia inedita

Napoli e Torino si affrontano per l’ottava giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Spalletti e Juric.

L’ottava giornata di Serie A, offre la sfida tra il Napoli ed il Torino. Azzurri ai vertici della classifica con 17 punti, i granata – dopo un avvio sprint – si ritrovano a quota 10 a metà graduatoria.

Spalletti in conferenza stampa ha predicato calma e attenzione, facendo anche un pò di pretattica sulla formazione. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di SKY ha provato ad anticipare le mosse del tecnico del Napoli.

Politano, dopo i problemi in Nazionale, ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. Tornando dagli impegni con il Messico, anche Lozano è sceso regolarmente in campo all’SSC Konami Center. Sono entrambi disponibili dunque per il Toro. Ha proseguito con il lavoro personalizzato in campo Victor Osimhen, il cui rientro si avvicina. Niente allenamento, invece, per Gaetano, a causa di una influenza.

In difesa troveranno spazio Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, ma sono state provate diverse soluzioni. Soprattutto Juan Jesus resta un’opzione per Spalletti. In attacco quindi c’è il ballottaggio tra Hirving Lozano e Matteo Politano, con il messicano che sembra in vantaggio nelle gerarchie di Spalletti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la partita tra il Napoli ed il Torino: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console di videogiochi PlayStation ed XBox, o in alternativa sfruttare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra soluzione, prevede l’utilizzo del TIMVISION Box.

Gli abbonati DAZN e Sky, inoltre, potranno aderire a ‘ZONA DAZN’ e vedere Napoli-Torino in diretta tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Torino in diretta streaming sarà visibile scaricando l’app di DAZN su telefoni cellulari o tablet, oppure connettendosi al sito di DAZN con un PC e cliccare sulla finestra del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Torino affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin.