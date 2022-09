Sabatini: “Invidierò sempre il Napoli per il colpo Kvaratskhelia. Perché non l’ho preso? Mi danno”

In un’ampia intervista su DAZN il dirigente sportivo ex Salernitana e Roma Walter Sabatini si è soffermato sul Napoli e sul colpo dell’estate, così come è stato etichettato. Anche il famoso uomo mercato è rimasto strabiliato dalle doti dell’attaccante georgiano che studia per diventare un futuro campione: “Kvaratskhelia? È un caterpillar che non ti dà scampo. È potente, ha tutte le qualità e, soprattutto, ha una rabbia in corpo che fa paura. È un giocatore che non ti perdona. Gli dai cinque palloni e lui li lavora tutti alla stessa maniera con forza e determinazione: è un acquisto straordinario”.

Inoltre Sabatino ha proseguito: “Ecco, quest’acquisto che ha fatto il Napoli, nonostante abbia buoni sentimenti con tutti gli altri, lo invidierò sempre. E ogni volta mi domando ‘Perché non l’ho preso?'”. Kvaratskhelia ha lasciato tutti a bocca aperta. In 9 presenze tra Serie A e Champions League ha realizzato 4 reti. Tutti si sono accorti di lui sia in Italia che in Europa, cosicché Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a guardarsi le spalle e sta pensando a blindarlo per le stagioni future. Non capita spesso infatti di trovare una pepita d’oro dal costo di 10 milioni di euro, ragion per cui l’imprenditore cinematografico sta studiando la soluzione migliore per una plusvalenza senza eguali.