Sky – Napoli su Emerson Palmieri: lo vogliono altri due club in Serie A

Calciomercato Napoli con Emerson Palmieri nel mirino degli azzurri, il calciatore piacere anche Inter e Juventus in Serie A.

E’ fuori dal progetto tecnico del Chelsea ed il Napoli sta facendo più di un pensiero per Emerson Palmieri, il giocatore secondo Sky piace anche a Inter e Juventus. Da ieri si parla di un accordo praticamente fatto con l’esterno sinistro del Chelsea, con tato di cifre e formula dell’acquisto. Secondo Sky il Napoli si sta interessando concretamente all’esterno italo-brasiliano anche perché ha bisogno di un calciatore mancino in difesa. Faouzi Ghoulam sembra oramai un lontano ricordo dello splendido giocatore ammirato all’epoca di Sarri. Gattuso gli ha dato qualche chance in questa stagione, ma come esterno alto, come a volerlo in qualche modo sgravare dal compito di dover contrastare sempre gli avversari.

Le possibilità che il Napoli prenda Emerson Palmieri sono concrete. Oramai Lampard non punta sul giocatore, fuori dal progetto tecnico. Il club inglese è pronto a cederlo in prestito, altro presupposto importante per portare a casa l’affare. Il club di Aurelio De Laurentiis ci sta facendo più che un pensiero, ma dovrà stare attento anche ad altri club che si stanno interessando al giocatore che vuole fortemente tornare di nuovo a giocare in Italia.