Il mercato del Napoli in continua evoluzione secondo ‘Le bombe di Vlad’ la SSCN ha chiuso un accordo con Emerson Palmieri.

Il Napoli è stato è già protagonista del mercato estivo, ma a gennaio può arrivare Emerson Palmieri. Secondo quanto fa sapere il sito specializzato in calciomercato Le Bombe di Vlad, l’affare è praticamente concluso. Gattuso in questo momento sta giocando con Hysaj a sinistra, anche se ha Mario Rui e Ghoulam su quella fascia. Terzini sinistri di ruolo, ma il tecnico preferisce l’albanese che nel 4-2-3-1 riesce ad assicurare una maggiore fase difensiva. Inoltre Gattuso ha riproposto qualche volta Ghoulam, ma da esterno alto d’attacco, in situazioni in cui magari c’era bisogno di contenere maggiormente, ma senza rinunciare alla spinta sugli esterni. Soluzione adottata anche sulla destra quando è entrato Malcuit contro l’Atalanta.

Emerson Palmieri al Napoli: le cifre

Secondo quanto riferito da Le Bombe di Vlad l’operazione per Emerson Palmieri si concluderà a gennaio con un prestito oneroso, con riscatto a giugno 2022. “Operazione da circa 20-22 milioni di euro totali. Altro obiettivo è quello di far uscire nel frattempo uno tra Malcuit e Ghoulam.” Sarebbe sicuramente un ottimo colpo per Gattuso avere un giocatore come l’italo-brasiliano che ha dimostrato il suo valore, sia con la maglia del Chelsea che con quella della Nazionale. “A meno di clamorosi colpi di scena, Emerson Palmieri dovrebbe aggregarsi al Napoli nella prossima sessione di mercato. Nonostante l’interesse di Juventus ed Inter, l’italo-brasiliano preferisce la destinazione partenopea”.

La società di Aurelio De Laurentiis nell’ultima sessione di mercato estivo ha già concluso un’altra operazione con il Chelsea, quella del prestito di Bakayoko. Il calciatore è arrivato in prestito e sta diventando una pedina importante per Gattuso. Nella prima gara con l’Atalanta ha già fatto vedere il suo valore. Chissà che Emerson Palmieri non possa essere un altro grande acquisto per gli azzurri.