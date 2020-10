Napoli- Az Alkmaar: Ecco i convocati di Gattuso, c’è Insigne

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati del Napoli che alle 18.55 disputeranno la sfida con l’Az Alkmaar.

C’è anche Lorenzo Insigne tra i convocati del Napoli che giocheranno in Europa League contro l’Az Alkmaar. La gara si giocherà alle 18.55 allo stadio San Paolo di Napoli e potrà essere vista in tv e streaming. Ecco la lista completa dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne. Ancora assenti causa covid Elmas e Zielinski.

Gattuso per la sfida con l’Az Alkmaar ha intenzione di fare qualche cambio. Non uno stravolgimento della squadra che ha affrontato la sfida con l’Atalanta, ma sicuramente qualche innesto ci sarà. Si prevedono 3 o 4 cambi per il tecnico calabrese.