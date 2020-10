Repubblica: Napoli-Az Alkmaar, tre cambi per Gattuso. Mertens titolare

Gennaro Gattuso non rinuncia a Dries Mertens per la sfida tra Napoli e Az Alkmaar secondo Repubblica giocherà da titolare.

Non ci saranno stravolgimenti di formazione, lo ha detto in conferenza stampa Gennaro Gattuso che pensa di puntare ancora su Mertens titolare. Questo è quanto scrive Repubblica: “Per questo il turn over sarà limitato, con appena tre cambi rispetto all’Atalanta: Meret, Maksimovic e Lobotka, a cui lasceranno spazio Ospina, Manolas e Bakayoko“. Insomma non ci sarà nessuna rivoluzione completa, ma solo dei cambi per far riposare qualcuno. E’ chiaro che Bakayoko non può essere ancora al meglio della condizione fisica, per questo è normale tenerlo in panchina, nonostante abbia dato un ottimo apporto durante la sfida con l’Atalanta.

In attacco per Gattuso c’è ancora spazio per Mertens titolare. Il belga ieri ha parlato in conferenza stampa e questo potrebbe essere un ulteriore indizio sul fatto che possa giocare dal primo minuto. Il tecnico degli azzurri non vuole fare troppi esperimenti, anche perché la squadra ha bisogno di assimilare ancora del tutto il nuovo modulo e poi è sempre meglio non commettere passi falsi. Il Napoli vuole andare avanti in Europa League e cominciare bene è fondamentale per far capire agli avversari la propria forza.