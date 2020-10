De Laurentiis, richiesta alla Uefa: “Emergenza Covid, evitiamo le Nazionali”

Aurelio De Laurentiis ha chiesto alla Uefa di evitare i match per le Nazionali in programma a novembre, a causa dell’emergenza Covid.

I contagi da Covid 19 aumentano sempre di più e gli spostamenti si fanno sempre più delicati. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiesto alla Uefa di non far disputare i match della Nazionali che sono in programma a novembre. Ecco quanto scrive Il Mattino sulla vicenda: “Ed è ovvio che De Laurentiis (ma non solo lui, non solo la Lega italiana) pensano di chiedere all’Uefa di evitare di far disputare le gare delle nazionali a novembre. Già le coppe, con i viaggi all’estero mentre i confini (anche quelli regionali) si sbarrano, sono fonte di ulteriori preoccupazioni“.

Anche in Serie A la lista dei contagiati diventa sempre più importante. Ci sono squadre in seria difficoltà ed ogni giorni si aggiunge qualche nuovo positivo. Anche il Napoli non può ancora contare su Zielinski ed Elmas che sono ancora positivi. Una situazione che va ad incidere anche sulla formazione che Gattuso schiererà questa sera contro l’Az Alkmaar. Per questo la richiesta di De Laurentiis alla Uefa non appare affatto strana, anzi tutt’altro in un momento in cui la mobilità dovrebbe essere sempre più ridotta.