Repubblica, Napoli-Az Alkmaar: ecco perché non sono intervenute le Asl

La sfida di Europa League tra Napoli ed Az Alkmaar si giocherà regolarmente: nonostante i tanti positivi le Asl non sono intervenute.

Il Napoli giocherà contro l’Az Alkmaar alle 18.55 senza alcuno stravolgimento di programma, nonostante tra le fila degli olandesi ci siano ben 13 postivi. L’allenatore Slot ha detto che riuscirà comunque a mettere in campo una formazione competitiva in vista del primo match di Europa League. In questi giorni si pensava anche alla possibilità di un intervento delle Asl campane che bloccasse Napoli-Az Alkmaar, dato che il protocollo Uefa permette la possibilità che la autorità locali intervengano in determinate situazioni.

Repubblica però spiega che nel caso specifico le Asl non sono intervenute a bloccare il match dato che l’Az Alkmaar all’arrivo ha presentato “i risultati di tamponi negativi effettuati nelle ultime 48 ore e le auto certificazioni, sufficienti ad avere l’autorizzazione a giocare”. Insomma contesto e caso diverso rispetto a Juve-Napoli, dove l’Asl di Napoli invece decise di intervenire bloccando gli azzurri in Campania a causa dei contagi presenti nel gruppo squadra. Questa sera il match, invece, si giocherà come previsto e Gattuso ha qualche dubbio di formazione ancora da risolvere. Sicuri di un posto da titolare sono Meret e Maksimovic, mentre ci sono dubbi in attacco.