Gazzetta: Benevento-Napoli, cambia la formazione. Sorpresa in attacco

Cambia la formazione del Napoli in vista della trasferta di Benevento che si giocherà domenica prossima alle 15.00 allo stadio Vigorito.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport ci sarà un turno di riposo per Dries Mertens che verrà lasciato fuori dalla formazione del Napoli che sfida il Benevento. L’amara sconfitta con l’Az Alkmaar deve essere riscattata il più in fretta possibile, ma non sarà facile contro gli uomini di Pippo Inzaghi. Almeno dal primo minuto non dovrebbe esserci il duello in campo tra Roberto e Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli partirà dalla panchina, anche se ha giocato una parte del secondo tempo proprio in Europa League. L’infortunio di Insigne è un ricordo, ma ora bisogna trovare la condizione migliore. Ecco perché Gattuso ha intenzione di lasciare ancora spazio a Lozano e Politano.

Formazione Napoli: Petagna titolare

La vera novità secondo Gazzetta ci sarà proprio nel reparto avanzato, dove ci sarà l’esordio da titolare di Andrea Petagna. L’attaccante ex Spal ieri è entrato nel secondo tempo al posto di Osimhen, ma oltre ad una palla gol non si è visto molto. Questa volta potrebbe giocare in tandem con Osimhen, giocando al posto di Mertens in modo da fare sponda per gli inserimenti del nigeriano. Ovviamente il suo modo di giocare è totalmente diverso a quello del belga, quindi ci sarà bisogno di affinare l’intesa ed i movimenti con i compagni di reparto.

Nella formazione del Napoli che gioca in trasferta a Benevento ci sarà spazio anche per Mario Rui dal primo minuto. L’esterno ex Empoli fino ad ora aveva visto sempre Hysaj giocare titolare, ma questa volta può toccare a lui giostrare sulla fascia sinistra. In difesa rientra anche Manolas che contro l’Az Alkmaar ha riposato. Possibile anche un turno di riposo per Fabian Ruiz, pronto a lasciare il posto a Lobotka.