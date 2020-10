Pagelle Mertens: “Per lui solo le briciole”, prestazione insufficiente

Pagelle insufficienti per Dries Mertens che in Napoli-Az Alkmaar sbaglia la più nitida palla gol della partita costruita dagli azzurri.

Quanto visto in campo nel primo match di Europa League fa scattare pagelle negative per Dries Mertens, chiamato come sempre a fare la differenza sul terreno di gioco. Mertens però sbaglia un gol che tutti, ma proprio tutti, avevano dato già per fatto. Pochi centimetri al lato, capita anche ai migliori. Il belga, come tutta la squadra, non riesce a dare il meglio di se stesso ma continua a sbattere sul muro eretto dagli olandesi dell’Az Alkmaar. Una difesa impenetrabile, non tanto per qualità messa in campo dagli olandesi, ma soprattutto per una mancanza di gioco da parte degli uomini di Gennaro Gattuso.

Napoli-Az Alkmaar: pagelle Mertens

Corriere dello Sport 5,5: E’ il regista offensivo e il rifinitore, a maggior ragione in assenza di Insigne, e ha lo sguardo fisso su Osimhen: dialoga con lui, lo cerca, prova a innescarlo e a lanciarlo in verticale. Proprio come con l’Atalanta: ma questa volta sono briciole. Anche al tiro: nel primo tempo cerca il giro in area, il suo must, ma non gli dice bene.

Tuttosport 5,5: “E’ sua l’occasione più ghiotta del primo tempo ma non la sfrutta al meglio”

Gazzetta dello Sport 5: “Un solo tiro, peraltro pericoloso, poi di lui non c’è traccia”

Il Mattino 5: “Va in affanno, quando serve la clava e non più il fioretto. Sbatte contro la Maginot olandese, si perde del novero delle aperture e dei passaggi in profondità. Parte basso per poi sprintare verso l’area di rigore. Cala ancora di più nel finale, quando il gioco va in affanno e servono le invenzioni”.