Koulibaly, le pagelle. Un buco e tanti errori per il senegalese

Voti bassi in pagella per Kalidou Koulibay che in Napoli-Az Alkmaar non sembra deciso e sicuro nelle poche volte in cui deve intervenire.

Alla fine è bastato un tiro all’Az Alkmaar per riuscire a battere il Napoli. Una distrazione collettiva di una squadra apparsa lenta e quasi svogliata. Un atteggiamento che pure Koulibaly ha messo in campo, prendendo voti molto bassi in pagella. Il senegalese appare quasi immobile in occasione del gol, mentre un suo mancato controllo aveva dato vita ad un’altra occasione per gli olandesi. Insomma una serata tutt’altro che da ricordare sia per il Napoli che per Koulibaly, una giornata storta che comunque può capitare a tutti, dato che durante le prime uscite il difensore aveva fatto vedere delle ottime cose.

Napoli-Az Alkmaar: le pagelle di Koulibaly

Corriere dello Sport 5: “Che non sia in grande spolvero si capisce già nel primo tempo, quando si complica la vita da solo in un disimpegno palla al piede un po’ così. Casualità, per carità, ma il vuoto su de Wit ac entro area, sull’1-0, è un buco vero. Troppe distrazioni: brutta serata”.

Il Mattino 5: “Partecipa da centrocampista aggiunto alla manovra, come se fosse una mediana a tre con Fabian a destra, Lobotka al centro e il centrale che si sposta in posizione di interno mancino. Poi però vede la palla passargli vicini e De Wit può colpire troppo in solitudine ed è una di quelle distrazione che sovente fa”.

Gazzetta dello Sport 5: “Resta fermo permettendo la girata vincente di De Wit”

Tuttosport 5: “Non la sua miglior partita: permette a Sugawara d i arrivare al tiro ed è in ritardo in occasione del gol di De Wit. Nella ripresa tenta il gol ma il colpo di testa è fuori misura”.