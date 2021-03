Sky – Milan-Napoli, le ultime di formazione: Demme titolare, Hysaj a sinistra

Le ultime notizie di formazione di Sky su Milan-Napoli: Demme titolare, mentre Hysaj va a sinistra, Pioli con Krunic.

Il Napoli sfida il Milan alle 20.45 allo stadio San Siro per cercare di tenere ancora viva la lotta al quarto posto. Gattuso deve fare a meno di Manolas e Rrahmani in difesa, così come di Lozano in attacco. Nel Milan non ci sono Calabria e Ibrahimovic. Gennaro Gattuso ha scelto di mandare di nuovo in campo Mertens prima punta, mentre Osimhen è pronto ad entrare nella ripresa. Nel Milan il tecnico Pioli si affida a Leao come punta centrale vista l’assenza di Ibrahimovic. Intanto sta facendo il giro del web una formazione del Napoli, totalmente errata con un doppio Maksimovic in difesa, pubblicata durante Sportmediaset.

Milan-Napoli: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso