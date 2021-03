Foto – Sportmediaset XXL la grafica ‘horror’ della formazione del Napoli: Demme in attacco e doppio Maksimovic

La grafica errata della formazione del Napoli contro il Milan presentata a Sportmediaset XXL sta facendo il giro del web.

Durante Sportmediaset XXL su Italia 1 viene presentata la formazione del Napoli che affronta il Milan, ma la grafica è totalmente sbagliata. Talmente errata da far restare con la bocca aperta chiunque. I pochi calciatori posizionati nei loro ruoli più congeniali sono Ospina in porta, Di Lorenzo terzino destro, Fabian Ruiz a centrocampo e Mertens punta centrale per il resto la formazione del Napoli contro il Milan è totalmente errata. Errori grossolani che stanno scatenando il web, con la foto che rimbalza sui social in maniera virale. La foto della formazione del Napoli viene presentata durante la diretta su Italia 1 con Maksimovic sia come centrale destro che come centrale di sinistra. Hysaj diventa centrocampista al fianco di Fabian Ruiz e Demme è spostato in attacco sulla fascia destra. A sostegno di Mertens c’è Politano trequartista e Zielinski a sinistra.

Nella formazione del Napoli proposta dalla grafica di Sportmediaset manca Insigne e Koulibaly è spostato come terzino di sinistra. Un errore veramente clamoroso che sta provando grande ilarità sul web. Sono tantissimi i commenti divertiti degli utenti del web che continuano a far girare la foto della grafica.