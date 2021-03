Fonseca contesta il Napoli ed il rinvio, il web si scatena contro il tecnico: “Altro che fair play”

Paulo Fonseca contesta la decisione di rinviare la sfida tra Juve e Napoli, ma il mondo del web si scaglia contro il tecnico.

La Roma e Paulo Fonseca hanno contestato duramente la scelta di rinvia il match tra Juve e Napoli. Inizialmente recupero dalla 3^ giornata di Serie A era previsto per il 17 marzo, ovvero pochi giorni prima della trasferta del Napoli a Roma e subito dopo quella con il Milan. Dopo una richiesta congiunta da parte di Juventus e Napoli, la Lega ha deciso di spostare la data, facendo alzare un polverone anche tra molti giornalisti. La Roma, direttamente interessata anche per la corsa al quarto posto, si è fatta sentire inviando una dura lettera alla Lega Calcio, spiegando di non comprendere il motivo della decisione di spostare la gara.

Roma contesta il rinvio Juve-Napoli: le reazioni

Del rinvio della partita tra Juve e Napoli ha parlato anche Fonseca che ha detto: “Preparare tre gare in una settimana è completamente diverso dal prepararne due come allenatore della Roma è difficile per me capire il perché dello spostamento“. Una frase che ha scatenato il web, con alcuni utenti che hanno sottolineato la mancanza di sportività del tecnico giallorosso: “La Roma si è opposta perché vuole incontrare il Napoli in una situazione estrema per i calciatori che sudano freddo è inutile ripetere 3 partite in 7 giorni lo hanno già scritto in tanti. Ammazza che infamia alla faccia della nobiltà calcistica“. Ma c’è anche chi ricorda a Fonseca che il rinvio non lo ha chiesto solo il Napoli, ma bensì anche la Juventus: “Strano. A Roma non fanno alcun riferimento alla Juventus sul rinvio di Juventus-Napoli. Per loro è solo e soltanto un vantaggio dato al Napoli. La Juventus non c’entra. Non la considerano proprio. Evidentemente gli è sfuggita la parte dove si evidenzia la richiesta di entrambe“.

Altri invece hanno ricordato al tecnico di pensare solo a dare il massimo sul campo: “Far giocare in una settimana il Napoli con 3 trasferte, senza neanche un giorno di riposo per via degli spostamenti é da pazzi. Poi ci lamentiamo se i giocatori si infortunano. Già il periodo é delicato. La Roma pensi a giocare e vincere in campo“. Ma le parole di Fonseca sul rinvio della partita tra Napoli e Juve all’Allianz Stadium, hanno generato anche altri commenti contro la squadra azzurra: “Fanno bene, campionato rovinato da una società calcistica che non si presentò ad una partita di calcio“.