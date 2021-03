Calciomercato.com – Rinvio Juve-Napoli decisione scandalosa, una vergogna

Il rinvio di Juve-Napoli viene commentato negativamente da Stefano Agresti in un articolo per calciomercato.com.

Ieri è arrivata l’ufficialità Juve-Napoli è stata rinviata nuovamente. La partita valida per il recupero della 3^ giornata di andata del campionato di Serie A doveva essere disputata il 17 marzo, ma la Lega ha ufficializzato un nuovo spostamento del match dopo la richiesta fatta pervenire dalla due società. Il rinvio di Juve-Napoli solleva anche molte polemiche con Stefano Agresti che scrive come Dal Pino, presidente della Lega di Serie A ha “dato l’assenso. O forse ha soltanto obbedito“. Molto duro il pezzo del giornalista che critica aspramente la decisione di rinviare nuovamente la sfida tra Juventus e Napoli. “La decisione può apparire banale, in realtà è scandalosa. Il nuovo posticipo lascia la classifica zoppa, per di più nelle posizioni di vertice, e questo condiziona il percorso non solo di Juve e Napoli ma anche di tutte le loro concorrenti, che ovviamente fanno la corsa su bianconeri e azzurri per centrare i rispettivi obiettivi“.

Secondo Agresti di calciomercato.com l’ulteriore rinvio di Juve-Napoli andrebbe a favorire entrambe le formazioni poiché in questo modo hanno “maggiori possibilità di sapere cosa devono chiedere al confronto diretto: servono assolutamente tre punti oppure può bastare un pareggio? E le altre – Inter, Milan, Roma, Atalanta, Lazio – hanno sempre l’incognita di non conoscere quale sia la reale classifica delle squadre di Pirlo e Gattuso“. Per il giornalista non ci sono motivi per aver spostato di nuovo la data di Juve-Napoli poiché non ci sono impegni europei o sentenze del tribunale da attendere. Quindi la gara dell’Allianz Stadium doveva essere giocata “alla prima data utile”. “Dal Pino finisce preda degli interessi della Juve e del Napoli (che già aveva chiesto lo spostamento): una vergogna” conclude l’articolo Agresti.