Calciomercato Napoli: su Barak c’è anche un’altra big di Serie A

Il Napoli sta pensando a rinforzare la rosa la prossima stagione prelevando sul calciomercato Antonin Barak del Verona.

Uno degli obiettivi del calciomercato del Napoli per la prossima stagione è Antonin Barak del Verona, il calciatore ceco di 26 anni piace molto al club di Aurelio De Laurentiis. Il cartellino di Barak appartiene al Verona, con cui il Napoli ha ottimi rapporti ed ha impostato anche l’affare Zaccagni, mentre nella scorsa stagione ha prelevato Rrahmani. L’ottimo campionato che Barak sta disputando a Verona ha fatto accendere i riflettori sul centrocampista che fino ad ora ho messo a segno 6 reti e 2 assist in campionato, diventando perno fondamentale del gioco di Juric.

Su Barak, però, non c’è solo il Napoli ma anche l’interesse concreto del Milan. Il club rossonero da qualche anno ha avviato una politica di rinnovamento e sta cercando di prendere calciatori emergenti, con un costo del cartellino adeguato e con un ingaggio non troppo elevato, ma che possano essere buoni per il futuro ed il presente. Un’impostazione di società che da sempre ha anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Barak è uno di quei calciatori che piace a molti club e che a fine stagione potrebbe lasciare Verona, magari insieme al tecnico Juric.