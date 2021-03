Serie A: la Roma perde col Parma, l’Inter passa a Torino

Nelle partite delle ore 15 della Serie A della 27^ giornata la Roma viene sconfitta a Parma, mentre l’Inter vince col Torino.

Esce fuori un risultato clamoroso dal pomeriggio di Serie A, nella 27^ giornata la Roma viene sconfitta per 2-0 contro un Parma in estrema difficoltà e sul fondo della classifica. I giallorossi vengono puniti dai gol di Mihaila e Hernani su rigore. Da registrare anche l’ammonizione di Bruno Peres che diffidato salterà la sfida di domenica 21 marzo tra Roma e Napoli. Una brutta sconfitta per la Roma di Fonseca che nella giornata di ieri si era lamentato per il rinvio di Juve-Napoli. I giallorossi si fermano a 50 punti.

Nel pomeriggio di Serie A non si ferma l’Inter di Antonio Conte che va a vincere anche sul campo del Torino. I nerazzurri passano in vantaggio con un rigore di Lukaku al minuto 62, poi il pareggio di Sanabria al 70′, il gol vittoria lo mette a segno Martinez al minuto 85. I nerazzurri restano saldamente in vetta alla classifica con 65 punti.