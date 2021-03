Milan-Napoli, i convocati di Gattuso: out Lozano e Manolas. Largo a tre giovani della primavera

I convocati di Gattuso per Milan-Napoli. Out Lozano, Pertagna e Manolas. Convocati tre giovani della primavera.

Gattuso sfida Pioli a San Siro. Il tecnico del

Napoli ritorna nel suo stadio ma questa volta come avversario. I Rossoneri al secondo posto (56 punti), quattro posizioni più su rispetto agli azzurri (47 punti) che il prossimo 7 aprile, recupereranno l’incontro dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in principio da disputarsi lo scorso 4 ottobre.

I CONVOCATI DEL NAPOLI

Questo l’elenco dei convocati di Rino Gattuso per la partita della 27esima giornata di Serie A, in programma domani a San Siro:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Gattuso deve rinunciare a Lozano, neppure convocato al pari di Manolas, Rrhamani, Ghoulam e Petagna. Politano, Zielinski e Insigne in veste di rifinitori a supporto di Mertens, in vantaggio su Osimhen. Demme in luogo di Bakayoko in mediana, Maksimovic al centro della retroguardia, a sinistra Hysaj in vantaggio su Mario Rui.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

MILAN-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING E CANALE TV

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali:

Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite).

La sfida tra Gattuso e Pioli sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go oppure su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti a disposizione nell’offerta.