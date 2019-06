Manolas si avvicina al Napoli. Ecco quando ci sarà la firma

Manolas si avvicina al Napoli. Il difensore potrebbe firmare dopo le visite mediche. Si lavora per limare gli ultimi dettagli con Raiola.







Raiola ha giocato al rialzo. L’accordo da 3,5milioni non è bastato all’ex pizzaiolo che ha alzato la posta aumentando la richiesta di ulteriori 500mila Euro.lavora per trovare un accordo in tempi brevi, visto che la Roma domani dovrà presentare il bilancio. La redazione di Sky sport 24 ha fatto il punto della trattativa.

LA FIRMA DI MANOLAS CON IL NAPOLI

La trattativa per portare il difensore della Roma, Kostas Manolas, al Napoli è ancora aperta: ballano 500 mila euro, Mino Raiola ha aumentato la richiesta d’ingaggio portandola a 4 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis ne offre al momento 3,5. Trapela un cauto ottimismo. La distanza tra le parti non è incolmabile e l’affare si farà.

Tra Napoli e Roma c’è ancora qualcosa da limare sul versante dell’accordo economico per la cessione di Manolas. Nulla di insormontabile, ma i giallorossi hanno esigenze di bilancio e hanno dovuto sbloccare un’altra cessione.

La firma di Manolas con il Napoli potrebbe avvenire dopo le visite mediche previste per la prossima settimana, il difensore greco rientrerà lunedì in Italia dalla vacanze.







ALBIOL AI SALUTI

Dopo la firma di Manolas con il Napoli arriva la partenza di Albiol. Oggi per il difensore spagnolo sono arrivanti anche i saluti del presidente del Napoli, De Laurentiis. La prossima settimana Albiol sarà ufficialmente un calciatore del Villarreal. L’operazione, secondo il quotidiano spagnolo AS è stata definita in ogni dettaglio da giovedì scorso, ma motivi contabili hanno spinto partenopei e il club spagnolo a posticipare la definizione dell’affare a luglio.