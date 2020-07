Sky – Il punto sul mercato del Napoli: “Koulibaly non è detto che parta”

Luca Marchetti giornalista di Sky fa il punto sul calciomercato del Napoli con le trattative per Osimhen in entrata e Koulibaly, Milik e Allan in uscita.

Gli sviluppi di calciomercato sono costanti, così come le trattative sono frenetiche. A fare il punto sugli aggiornamenti dell’ultima ora sul mercato del Napoli è Luca Marchetti di Sky che ai microfoni di Marte Sport Live dice:

La situazione Osimhen è in evoluzione e il Napoli spera di chiuderla il prima possibile. Il cambio di procuratore ha costretto il club ad iniziare di nuovo la trattativa perché l’accordo raggiunto dovrà essere approvato dal nuovo entourage. Si parla di dettagli perché chi arriva, ha la necessità di capire come è stato strutturato il precedente accordo, ma sarei sorpreso se questa trattativa dovesse saltare. Osimhen ama attaccare lo spazio, ma ha anche una buona fisicità.

Ospina resta, Karnezis non lo so. Ghoulam credo che resterà a Napoli, su Koulibaly invece mi gioco il jolly. Allan è più probabile che vada via mentre Milik è molto richiesto, ma è presto per capire quale sarà la sua destinazione. Su Luperto si farà un’analisi approfondita, non so quale sia il progetto del Napoli per lui: con Ancelotti veniva utilizzato di più, con Gattuso invece gioca meno, ma non sarà un mercato semplice per lui e per tutti quei giocatori che non rappresentano una necessità per chi compra. Politano – dice Marchetti che parla del calciomercato del Napoli – è un giocatore da Napoli, lo dice la sua storia ed è vero che ieri non ha fatto bene, ma non è stato l’unico a non aver brillato. Ha caratteristiche diverse dal Callejon che è più equilibratore, ma è importante avere più spartiti per una squadra come il Napoli. Callejon? Non è stata chiusa la porta, ma forse questo spiraglio si è aperto troppo tardi nella testa del calciatore.