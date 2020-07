Osimhen, Napoli fiducioso di poter chiudere. Tutta la verità su Immobile

Le ultime notizie sulla trattativa tra il Napoli e Osimhen. Il calciatore nigeriano potrebbe vestire presto la maglia azzurra. Spunta la verità su Immobile.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato delle reti Sky, è intervenuto nel corso di Marte sport Live, programma di approfondimento sui fatti di casa Napoli in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Qual è la situazione Victor Osimhen, al momento? Andrebbe chiesto al direttore Cristiano Giuntoli. In generale, l situazione si evolve, il Napoli vuole chiudere il prima possibile. L’intoppo del cambio di procuratore impone al Napoli di iniziare da capo la trattativa, perché l’accordo precedente va ora validato dal nuovo entourage“.

Marchetti sulla trattativa Osimhen-Napoli ha poi aggiunto: “La speranza è che il giocatore abbia le idee chiare. Si dovrebbe parlare di dettagli, perché chi arriva in corsa ha necessità di capire bene come era stato strutturato il precedente accordo. Sarei molto sorpreso se la trattativa dovesse saltare. Il Napoli è molto prudente, ma anche fiducioso di poter chiudere“.

“Osimhen è il primo nome nella lista di Gennaro Gattuso? E’ vero, continua Marchetti. Il suo idolo è Didier Drogba, ama attaccare lo spazio ed ha una buona fisicità. Anche Ciro Immobile ha caratteristiche simili, ma la verità è che la Lazio non lo dà via a meno di offerte clamorose, e per come lavora il Napoli non sarebbe una cosa congrua in base a ciò che ha fatto finora. Calcisticamente parlando, Immobile è arrivato nell’età della maturità e il Napoli, che non ha paura di spendere soldi per il cartellino, investe però sui giovani e non sui trentenni“.