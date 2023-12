SKY, Di Marzio: “Il Napoli su Hojbjerg del Tottenham”

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Emile Hojbjerg, centrocampista danese di proprietà del Tottenham.

Napoli. Con il calciomercato di gennaio che si avvicina rapidamente, i club di Serie A sono in piena attività per rafforzare le proprie squadre. Tra questi, il Napoli emerge come uno dei protagonisti più attivi, con un interesse specifico per il centrocampo. Secondo le ultime notizie, il club azzurro ha puntato gli occhi su Emile Hojbjerg, talentuoso centrocampista attualmente al Tottenham.

Il bisogno di rinforzi è sentito soprattutto nel cuore della formazione partenopea. La direzione sportiva, guidata da Micheli e Meluso, è impegnata nella ricerca di giocatori che possano ampliare e migliorare le opzioni a disposizione del tecnico Walter Mazzarri.

Mazzarri, a sua volta, ha fatto sapere di essere alla ricerca di giocatori in grado di apportare un immediato impatto positivo.

Hojbjerg nel mirino del Napoli

Hojbjerg, con le sue prestazioni nel campionato inglese, si è guadagnato l’interesse di più club. Oltre al Napoli, anche la Juventus ha mostrato un forte interesse per il danese. Il giocatore, secondo quanto riportato dal giornalista SKY, Gianluca Di Marzio, è aperto alla possibilità di un trasferimento, con il Tottenham che sembra disposto a considerare un’operazione di prestito con obbligo di riscatto.

“Alla Juventus piace anche Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, che ha dato un’apertura al prestito con obbligo di riscatto. Il danese rimane una possibilità, ma è seguito anche da altre squadre, sia in Serie A sia in Premier League: tra queste c’è anche il Napoli. Per il momento non è stata ancora presa una decisione definitiva su chi affondare il colpo per il centrocampo”.

La situazione, tuttavia, rimane fluida. Mentre il Napoli e la Juventus sembrano i contendenti più seri per Hojbjerg, altre squadre sia in Serie A sia in Premier League stanno seguendo con interesse le evoluzioni della situazione. Ancora non è stata presa una decisione definitiva, ma il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo per il futuro del centrocampista danese.

Il giocatore potrebbe lasciare il club inglese in prestito e la società partenopea potrebbe tentare l’affondo per battere la concorrenza bianconera e regalare un rinforzo di qualità in mediana.