De Laurentiis- Ramadani incontro per Koulibaly, arriva l’offerta del Manchester City di Guardiola. Le ultime sulla trattativa Napoli-Osimhen.

De Laurentiis ha incontrato Ramadani, agente di koulibaly. Il difensore senegalese potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Koulibaly in maglia azzurra è diventato uno dei migliori del mondo. In questa stagione il suo rendimento è calato. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, Koulibaly pian piano è tornato ai suoi livelli, tanto da suscitare l’interesse del Manchester City di Guardiola come ha ribadito Ramadania De Laurentiis.

La redazione sportiva di Sky sport, ha documentato il meeting tra Aurelio De Laurentiis e Ramadani:

“Kalidou Koulibaly è da anni tra i gioielli della società azzurra, che puntualmente resiste alle insistenze dei top club europei. E anche per quest’estate sono arrivati i primi segnali di interessi concreti per il difensore senegalese. L’agente Ramadani ha cenato a Capri con Aurelio De Laurentiis, portando notizia di un sondaggio del Manchester City. Il club inglese vorrebbe puntare su Koulibaly per la prossima stagione, ma non sarebbe disposto a spendere i 75 milioni che il presidente azzurro ha fissato come cifra minima da incassare per la cessione di uno dei suoi migliori giocatori. Il City, infatti, in alternativa si sta muovendo anche per l’olandese Ake del Bournemouth: operazione da circa 38 milioni di euro“.

La redazione di Sky sport, oltre all’Incontro tra Ramadani e de Laurentiis ha riportato alcune novità sulla trattativa tra il Napoli e Osimhen: “Per l’attacco, invece, è sempre caldo il nome di Victor Osimhen. Sono ore decisive per la trattativa, il Napoli ha ormai da tempo l’intesa con il Lille e Giuntoli attende di fissare un appuntamento con l’agente D’Avila per cercare di trovare la quadra definitiva e chiudere l’operazione. Il club francese vuole definire al più presto questa cessione e, per questo motivo, sta mettendo pressione sia al giocatore che al suo agente. In questo momento il Napoli è l’unica squadra disposta a investire 60 milioni di euro per Osimhen“.