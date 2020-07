La classifica senza errori arbitrali 34° giornata serie A. Nelle ultime settimane è successo di tutto e di più, altro che rigore assegnato al Napoli.



Ha tutte le ragioni del mondo Antonio Conte su calendario e arbitri. Aver visto Di Bello correre al VAR per confermare il non fallo di Kolarov su Lautaro ci ha riportato alla mente Rocchi di Atalanta – Juventus. Sull’incredibile parata di Emre Can il direttore toscano che era corso al VAR per farci sapere che non era fallo. VAR o non VAR non è cambiato nulla se mancano 17 rigori 17 al Napoli. Fra alta e bassa classifica il disastro arbitrale è totale ma la “sfuriata mediatica” si è manifestata solo alla prima giornata per il rigore assegnato al Napoli a Firenze. Nel campionato dei 17 rigori negati 17 al Napoli è tutto più semplice quando non hai giornali e tivvù. Nelle ultime settimane è successo di tutto e di più nell’imbarazzante silenzio mediatico: altro che rigore assegnato al Napoli. Nella lotta al vertice penalizzata l’Inter dopo gli imbarazzanti arbitraggi di Rocchi (Bologna – Juventus, XXVII giornata), Maresca (Juventus – Torino, XXX), Giacomelli (Juventus – Atalanta, XXXII) e Valeri (Sassuolo – Juventus, XXXIII). Per la cronaca, la Juventus supera la Lazio con 2 reti di Ronaldo che non avrebbe dovuto giocare perché era da espellere in Sassuolo – Juventus della giornata precedente.

Roma – Inter 2 – 2, Di Bello.

L’Inter avrebbe potuto chiudere il primo tempo in vantaggio ma Di Bello convalida il momentaneo pareggio giallorosso viziato dall’evidente fallo di Kolarov su Lautaro. L’errore è doppiamente grave perché l’arbitro rivedendo l’episodio falloso al monitor conferma la validità della rete di Spinazzola.

Classifica senza errori arbitrali 34° giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Juventus 80 Atalanta 75 +4 Inter 72 Inter 72 Atalanta 71 Napoli 70 +14 Lazio 69 Lazio 66 -3 Roma 58 Juventus 63 -17 Milan 56 Milan 56 Napoli 56 Roma 56 -2 Sassuolo 48 Sassuolo 50 +2 Verona 45 Verona 47 +2 Bologna 43 Bologna 43 Cagliari 42 Fiorentina 43 +1 Fiorentina 42 Cagliari 42 Sampdoria 41 Parma 40 Parma 40 Sampdoria 38 -3 Torino 37 Udinese 35 -1 Udinese 36 Torino 33 -4 Genoa 33 Genoa 28 -5 Lecce 29 Brescia 27 +3 Brescia 24 Lecce 26 -3 Spal 19 Spal 21 +2

Consentita la pubblicazione con citazione della fonte Napolipiu.com