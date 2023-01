Radio Kiss Kiss: “Sirigu piace molto ad una big di Serie B. Le ultime”

Radio Kiss Kiss rivela che Sirigu piace molto ad una big di Serie B ed arrivano anche diverse conferme sull’interesse

Salvatore Sirigu è uno degli atleti che potrebbe lasciare Napoli. Così come Diego Demme, il portiere ex Genoa potrebbe partire. E le squadre interessate non sono come. A parlarne è la redazione di Radio Goal, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, che si sofferma sul pipelet che quest’anno è stato scelto come secondo di Alex Meret. Il conduttore Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, fa una rivelazione importante sul portiere che fino ad ora non ha trovato spazio per effetto della grande stagione di Meret: “Attenzione: ci sono delle novità su Salvatore Sirigu“.

Radio Kiss Kiss Napoli rivela che è vicino lo scambio tra Bereszynski e Zanoli

Valter De Maggio ha poi proseguito nel corso del suo intervento in radio ed ha dato indicazioni anche sul doppio scambio con la Sampdoria: “Sul portiere c’è il forte interesse della Reggina. L’indiscrezione è stata verificata: Sirigu piace molto a Reggio Calabria e potrebbe di conseguenza cambiare squadra. Inoltre è caldissimo l’asse Napoli-Genoa, sponda Sampdoria. Potrebbero essere annunciati a breve gli arrivi dalla Sampdoria del difensore Bartosz Bereszynski e del portiere Contini. Zanoli vestirebbe invece la maglia dei blucerchiati”.