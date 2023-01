SKY: Amir Rrahmani rinnova con il Napoli: la firma è imminente. I dettagli

Amir Rrahmani rinnova con il Napoli: secondo Gianluca Di Marzio, l’incontro decisivo per la firma è previsto nei prossimi giorni.

Il Napoli è prossimo ad annunciare il rinnovo del contratto di Amir Rrahmani, difensore kosovaro classe 1994. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo per la firma del nuovo contratto, che avrà una scadenza fissata al 2027. Rrahmani, arrivato a Napoli nel 2020 dal Verona, è diventato un titolare della difesa degli azzurri.

RRAHMANI-NAPOLI: RINNOVO VICINO, ACCORDO AD UN PASSO

