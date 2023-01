Napoli, nel mirino il baby fenomeno del Santos. Ecco quanto vale

Il Napoli ha messo nel mirino il baby fenomeno del Santos Angelo Gabriel, che potrebbe essere un nuovo grande acquisto di Giuntoli

Il Napoli non resta fermo sul calciomercato. Nonostante la finestra invernale non sarà caratterizzata da numerosi colpi, in virtù di una rosa quasi del tutto completa, l’entourage di Cristiano Giuntoli sta già pensando al futuro ed in particolare alla prossima estate. L’ultimo nome finito sul taccuino dell’ex direttore sportivo del Carpi è Angelo Gabriel, baby fenomeno di quella che è per tutti è la squadra di Pelè. Lo riporta TuttoMercatoWeb che scrive: “Il Napoli non si ferma nella propria ricerca di talenti. Così nel mirino è finito anche Angelo Gabriel, classe 2004 del Santos, maggiorenne da solamente 10 giorni. Un 2022 che lo ha visto presente in campo per ben 46 volte, con 2 gol e 8 assist. Può giocare sia a destra che a sinistra, sull’esterno d’attacco“.

Il Napoli vuole strappare al Santos una giovane stellina

Sempre TuttoMercatoWeb riporta che il valore del calciatore si aggirerebbe attorno ai 15 milioni. Giuntoli sta preparando la strategia per strappare Angelo Gabriel alla compagine plurivincitrice di titoli in Brasile. Non sarà facile comunque perché ci sono altre squadre interessate alla talentuosa ala destra, alta 1.73m, che si è messo in mostra con tante scorribande.