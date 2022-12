Pedullà: “Reggina su Sirigu”, vuole fare il colpaccio

Calciomercato Napoli – La Reggina sogna il colpo Salvatore Sirigu del Napoli per puntare alla promozione in Serie A.

Il portiere fino ad ora non ha giocato nemmeno un minuto, anche perché Alex Meret ha dato garanzie sia dal punto vista tecnico che fisico. Inoltre Sirigu ha dovuto affrontare diversi problemi fisici, che spesso gli hanno negato anche la convocazione da parte di Luciano Spalletti.

Calciomercato: la Reggina vuole Sirigu

Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale: “La Reggina potrebbe prendere un altro portiere, liberando Ravaglia in prestito dal Bologna. La novità è che un posto importante nella lista è del brasiliano Nicolas che lasciò la Reggina a parametro zero per andare al Pisa. Ora in Toscana è chiuso da Livieri che ha ribadito di essere il titolare intoccabile, uno degli artefici del gran momento della squadra di D’Angelo. Nicolas è in scadenza, la Reggina potrebbe proporre un biennale. A meno che non ci siano margini per un profilo ancora più importante: il sogno è Salvatore Sirigu che il Napoli non intende cedere (questa la volontà del club azzurro, nda), ma dipenderà dalle offerte“.

Cedere Sirigu alla Reggina significherebbe per il Napoli andare a prendere un altro portiere. In questo momento la società azzurra non sembra interessata ad una operazione del genere. Anche perché l’impatto di Sirigu nello spogliatoio è considerato molto positivo, nonostante non sia mai sceso in campo.