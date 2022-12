Gazzetta bacchetta Meret: “Deve crescere”

Alex Meret è uno dei protagonisti del Napoli in questa prima parte di stagione, ma secondo Gazzetta deve ancora crescere.

Sono in tanti ad essere convinti che Meret sia uno dei migliori portieri italiani, sicuramente il migliore tra quelli che giocano in Seri A. Eppure Meret fa ancora fatica a scrollarsi di dosso l’etichetta di portiere poco affidabile. In questa stagione sta avendo un buon rendimento. Sicuramente ha commesso degli errori, ma come fanno tutti. Anche perché quando sbaglia un portiere è difficile che non si evidenzi, dato che molto probabilmente arriva un gol della squadra avversaria.

Analizzando la stagione del Napoli, Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Alex Meret e scrive: “Partenza a razzo, liberato dalla pressione di Ospina, paperetta in ottobre su Barrow (Bologna). Monumentale al Maradona contro il Liverpool (4-1), due gol balordi presi ad Anfield, uno con i piedi in porta. C’è del suo nella terza miglior difesa del campionato, ma per il bersaglio grosso deve portare in dono qualcosa in più. Al momento è 6° per media voto e percentuale di parate tra i colleghi con almeno 9 match: deve crescere“.

In tema portieri il Napoli è pronto ad accogliere di nuovo Nikita Contini. Il calciatore farà rientro dal prestito alla Sampdoria e sarà il terzo portiere, almeno sulla carta. Si, perché Salvatore Sirigu non dà grande affidabilità in termini fisici, quindi qualora Meret non dovesse essere a disposizione per qualche motivo potrebbe toccare proprio a Contini difendere la porta del Napoli.