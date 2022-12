Palermo: “Napoli da semifinale Champions. Giuntoli sta chiudendo un ottimo affare”

Paolo Palermo procuratore sportivo ha parlato del Napoli di calciomercato e della ripresa di Serie A e Champions League dopo la sosta.

L’agente ai microfoni di Radio Crc ha detto: “De Laurentiis ha lasciato fare a Giuntoli e Micheli e stanno arrivando i risultati. Devo fare i complimenti a Giuntoli che è stato in silenzio ad aspettare il suo momento, De Laurentiis con il tempo ha capito che bisognava fare così perché se uno vuole fare tutto da solo non riesce ad arrivare tanto lontano. Se compri bene e fai una rosa di qualità, magari inizi a fare anche il settore giovanile, puoi arrivare lontano. Quando si produce un talento, il primo step non è il Napoli o la Serie A ma bisogna farlo giocare prima in Serie B e poi in club minori di A“.

Sull’affare Bereszynski che passa dalla Sampdoria al Napoli, dice: “Doppio affare di Giuntoli, qui si vede la mano degli esperti”. Poi aggiunge: “Ci sarà una crisi profonda, bisogna trovare prodotti come sta facendo il Napoli: trovare giocatori in giro per il Mondo e valorizzarli. Osimhen, anche, è stato un grandissimo affare. Gli stupidi pensano che quello che ha fatto il Napoli sia stata fortuna, invece la sosta è stata buona per gli azzurri che hanno la possibilità di ricaricare.

Gli Ottavi di Champions si possono superare, se va agli stessi ritmi della prima parte di stagione, il Napoli può arrivare in Semifinale. Questo del Napoli è un grande gruppo, non ci sono leader. Osimhen sta venendo fuori con la personalità. Caso Juve? Mi auguro che sia come dice Agnelli“. L’ex presidente della Juve ha fatto sapere che non c’è nulla di vero nelle accusate che sono state formulate dalla Procura di Torino.