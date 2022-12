Radio ufficiale conferme: Napoli amichevole con la Juve Stabia

Il Napoli giocherà un’amichevole con la Juve Stabia a Castel Volturno il 30 dicembre 2022, ultimo test prima della sfida Inter-Napoli.

La notizia della nuova amichevole del Napoli era stata lanciata questa mattina da Repubblica. Poi dopo qualche ora è arrivata questa comunicazione ufficiale da parte della SSCN: “Il Napoli comunica che la “notizia” apparsa su alcuni siti locali secondo la quale ci sarebbe un’amichevole al Maradona contro la Juve Stabia è falsa. La società sta lavorando a un semplice allenamento congiunto a porte chiuse a Castel Volturno“.

Napoli amichevole con la Juve Stabia: si gioca a Castel Volturno

Insomma che si voglia chiamare allenamento congiunto o amichevole, è solo una questione di terminologia. Anche perché anche se fosse solo un allenamento, è molto probabile che si disputi un partita.

Anche la radio ufficiale parla di amichevole tra Napoli e Juve Stabia, ma si giocherà a Castel Volturno. Durante la trasmissione Radio Goal viene confermata la notizia di questo incontro tra i due club campani. In quella occasione il tecnico Luciano Spalletti avrà modo di testare per l’ultima volta la squadra in vista della sfida di Milano del 4 gennaio, quando a San Siro si giocherà Inter-Napoli.

A meno di una settimana dalla trasferta, Spalletti dovrà capire se i cinque giocatori rientrati dal Mondiale sono in una buona condizione fisica. Giocatori come Kim, Anguissa, Zielinski e Lozano partono spesso titolare, quindi averli al massimo della forma è importantissimo. Così come è importante avere al meglio della condizione fisica e mentale giocatori come Kvaratskhelia e Lobotka, apparsi un po’ appesantiti dal richiamo di preparazione fatto nell’ultimo mese dal Napoli. Sui campi di Castel Volturno si farà un ultimo test, poi ci sarà qualche altro giorno per il tecnico toscano per prendere le decisioni definitivi sulla formazione titolare da schierare a Milano contro l’Inter.