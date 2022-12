Schira: “Demme e Zielinski, cessione possibile. Attenti ad Ounahi e Samardzic”

Nicolò Schira esperto di calciomercato ha parlato delle trattative di casa Napoli con le possibili cessioni di Diego Demme e Piotr Zielinski.

Sulla questione Demme, l’esperto di mercato a Radio Goal ha detto: “Il Napoli non ha intenzione di cederlo per forza. Ma se arriva una buona offerta la prende in considerazione. Quindi è il giocatore, ovvero il suo entourage, a dover portare un’offerta concreta al club partenopeo“. Demme piace alla Fiorentina, ma deve arrivare un’offerta per il cartellino, altrimenti non sarà ceduto.

Calciomercato Napoli: le notizie di Nicolò Schira

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Schira parla anche dell’interesse per Tiago Dajalo: “Sicuramente è un giocatore interessamente che il club può prendere in considerazione. Addio a Juan Jesus? Viene tenuto in grande considerazione da Spalletti, ma è possibile che a fine stagione il suo contratto non sia rinnovato“.

Schira si sofferma anche sulla possibile cessione di “Zielinski, che assomiglia un po’ a Koulibaly e Fabian Ruiz, non è più giovanissimo. Magari gli arrivano offerte importanti a livello economico, secondo me si può trovare una soluzione in uscita. Il Napoli ha dimostrato che sa vendere bene e soprattutto sostituire bene. Quindi cedendo Zielinski potrebbe guadagnare col cartellino, per poi prendere Samardzic giocatore molto importante ma che ha un ingaggio minore. Ounahi? Sicuramente è un’operazione possibile. Il prezzo del calciatore però si è alzato dopo il Mondiale. Il giocatore piace al club azzurro, come caratteristiche lo vedo più playmaker al posto di Lobotka, che al posto di Zielinski. Ma questa è una mia visione, non dimentichiamoci che Spalletti è uno che ha inventato Brozovic come playmaker“.