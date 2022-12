Napoli-Juve Stabia: nuova amichevole, ecco data e orario

Il Napoli gioca una nuova amichevole contro la Juve Stabia: match previsto il 30 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona.

Luciano Spalletti vuole effettuare un ultimo test in vista della ripresa delle partite ufficiali. L’intenzione del tecnico è quella di provare un ultima volta la squadra prima di Inter-Napoli che si gioca il 4 gennaio. Per il tecnico sarà fondamentale dare anche minuti ai cinque giocatori rientrati dal Mondiali: Zielinski, Olivera, Kim, Anguissa e Lozano che non hanno giocato nemmeno una delle 4 amichevoli disputate fino ad ora dal Napoli.

Amichevole Napoli-Juve Stabia al Maradona

Per il tecnico sarà fondamentale capire in che condizioni fisiche sono tornati questi calciatori. Ma sarà importante anche testare la crescita di condizione di chi non è andato al Mondiale ed ha effettuato un forte richiamo di preparazione, che ha appesantito le gambe dei giocatori, come si è visto in maniera netta nelle sfide con Villareal e Lille.

Repubblica svela anche la data della nuova amichevole Napoli-Juve Stabia che si disputerà il 30 dicembre allo stadio Maradona, però a porte chiuse. Il match si giocherà in orario mattutino e sarà un test importante per Spalletti. Verrà dato spazio anche a Rrahamani che ha superato un infortunio agli adduttori e deve trovare la migliore condizione fisica. In questo momento la presenza del difensore è ancora in dubbio per la sfida con l’Inter e l’amichevole con la Juve Stabia al Maradona, è un ottimo modo per capire se può scendere in campo da titolare.

Il match sarà una sorta di prova generale per l’allenatore toscano. Fondamentale sarà capire la tenuta fisica dei suoi calciatori che nelle ultime due amichevoli hanno evidenziato un rendimento non eccellente proprio a causa dei carichi di lavoro a cui sono stati sottoposti.