Mandarini: “Il Napoli ha chiuso il primo colpo per gennaio. Piace David Neres”

Fabio Mandarini conferma che il Napoli ha chiuso il primo colpo per gennaio mentre piace molto David Neres

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini si è espresso su alcune notizie importanti di calciomercato del Napoli. Il cronista partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli si è mosso in anticipo e ha chiuso il primo colpo per gennaio: Bartosz Bereszynski. Non è ancora ufficiale, ma l’affare è fatto da tempo. La società azzurra deve prima rinnovare il contratto di Alessandro Zanoli, calciatore che approderà in prestito alla Sampdoria”.

Per Mandarini il Napoli ha un forte interesse per Azzedine Ounahi e David Neres

“Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del sodalizio campano, oltre al mercato invernale, pensa anche a quello futuro, estivo. In tale ottica c’è da registrare il forte interesse per Azzedine Ounahi. Sul Corriere dello Sport abbiamo scritto che il Napoli è in pole, ha un certo vantaggio sulle concorrenti. Inoltre alla società campana piace tanto anche l’esterno offensivo David Neres“, ha aggiunto il giornalista Fabio Mandarini nel corso del suo intervento in radio a proposito dei calciatori che interessano particolarmente al Napoli e che potrebbe diventare azzurri a giugno.