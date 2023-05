Simeone: “A Napoli ogni giorno è festa. Diego ci ha dato una mano da lassù”

Giovanni Simeone dichiara che a Napoli ogni giorno è festa e Diego Armando Maradona ha dato una mano da lassù

Giovanni Simeone sprizza entusiasmo da tutti i pori. Il Cholito ha voluto fortemente la maglia azzurra in estate ed ha avuto ragione, poiché festeggiare a Napoli è tutta un’altra storia. Ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il bomber argentino dichiara: “Questo Scudetto è stato bellissimo, al di là che sia venuto il mio papà. Goderselo con questa gente che aveva bisogno di festeggiare, è stata una cosa grandiosa. Qui ogni giorno è una festa, qualcosa di straordinario”. Per Simeone è bello alzarsi ogni giorno e vedere la città vestita a festa, con striscioni, bandiere, nastri e manifesti per il terzo Scudetto.

Giovanni Simeone è sicuro che Diego Armando Maradona ha dato una mano da lassù ed è contento

L’attaccante utilizza parole al miele per l’indimenticato Pibe de Oro che commuovono tutti: “Da lassù Diego ci ha dato una mano, sia all’Argentina, che qui a noi a Napoli, ci ha aiutati quest’anno. Sicuramente sarà molto contento di quello che siamo riusciti a fare”.

Durante il collegamento, Simeone ha fatto gli auguri alla piccola Rachele, super tifosa romana del Napoli, che è arrivata in città per festeggiare il suo settimo compleanno insieme ai suoi genitori e al fratello. Un bel momento vissuto in diretta radiofonica.