Gigi D’Alessio: “Metto a disposizione il palco di Piazza Plebiscito per la festa Scudetto”

Gigi D’Alessio dichiara che mette a disposizione il palco di Piazza Plebiscito al Napoli per la festa Scudetto

Bel gesto di Gigi D’Alessio per il Napoli. Impegnato in cinque concerti presso Piazza del Plebiscito, il cantautore napoletano ha dichiarato che mette a disposizione il palco per la festa Scudetto del Napoli. Ne ha parlato nel corso de La Radiazza, programma in onda su Radio Marte: “Lo scorso anno mi sembrava già tanto avere riempito per due volte la piazza, quest’anno le cose sono andate ancora meglio e avrò cinque serate. Ci sono pochi biglietti ancora disponibili, ma solo per l’ultima serata (quella in programma il 3 giugno, ndr)“.

Gigi D’Alessio lascia la porta aperta ad Aurelio De Laurentiis

Gigi D’Alessio ha poi ribadito: “Ho messo a disposizione di Aurelio De Laurentiis il palco per l’eventuale festa scudetto del Napoli. Per questo motivo ho rinunciato anche a una sesta data lasciando uno spazio libero per la mia squadra del cuore. Ho consigliato al presidente di fare intervenire tutti gli artisti napoletani più importanti, rappresentativi delle varie anime musicali della città. Ora sta al presidente decidere se farla allo stadio oppure in piazza”.

Durante l’intervento di D’Alessio in radio, Clementino ha rivelato: “Gigi è un grande anche come uomo. Se sono protagonista in televisione (con The Voice Senior, ndr), il merito è suo che mi ha voluto fortemente”. Pronta la risposta del musicista: “Quello è il tuo posto, magari altri non se n’erano accorti prima”.